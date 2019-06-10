Актриса с ограниченными возможностями впервые получила премию «Тони»

Премию «Тони» впервые в истории вручили актрисе с ограниченными возможностями. Актриса Али Строкер, которая передвигается на инвалидной коляске, получила приз в номинации «Лучшая женская второстепенная роль», сообщает iz.ru.

Строкер, сыгравшая Адо Энни в мюзикле «Оклахома!», во время церемонии исполнила песню из спектакля и поблагодарила команду спектакля, друзей, которые «годами таскали ее по Нью-Йорку», и родителей. На сцену она выезжала из-за кулис; попасть на сцену из зала Строкер не смогла бы из-за отсутствия пандуса, пишет The New York Times.

После награждения актриса пожаловалась журналистам, что если залы бродвейских театров приспособлены для всех категорий зрителей, то пространство за сценой для коляски не приспособлено. Она обратилась к владельцам театров и продюсерам с просьбой заняться этим вопросом.

Строкер передвигается на коляске с двух лет — после ДТП у нее парализовало ноги. Пять лет спустя актриса дебютировала на сцене в любительской постановке мюзикла «Энни».