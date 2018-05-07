Активизация конфликта возможна

Во вторник, 8 мая, в Армении парламент изберет нового премьер-министра. Несмотря на то, что Пашинян смог стать кандидатом в премьер-министры, нужное количество голосов он так и не набрал. Республиканская партия, которая отказалась голосовать за Пашиняна 1 мая, теперь заявляет, что возможно проголосует за него. О том, как будет дальше развиваться ситуация в Армении, и возможна ли война в Карабахе, рассказал «Зеркало» грузинский политолог Гела Васадзе.

— Как известно ситуация в Армении остается тяжелой. Скорее всего Пашинян возьмет свое и станет премьером. Насколько возможен такой исход событий?

— Скажем так, вероятность этого очень высока и близка к стопроцентной. Хотя в нашем мире ни в чем на сто процентов быть уверенным нельзя. Тем более, что договоренности в Армении на прошлой неделе жили по полчаса. Сейчас, похоже, обо всем договорились, и пойдет процесс институционализации новой власти. Хоть ситуация и была тяжелой, сейчас она возвращается в штатный режим. Новый, но штатный. Никого уже не волнует вопрос, кто будет премьером, все хотят знать, а что дальше?

— Если же все-таки Пашинян станет премьером, как вы видите возможности урегулирования карабахского конфликта?

— Не вижу, и не важно, кто в Армении во главе государства. Представить себе, что в Армении отойдут от формулы — оккупированные районы в обмен на признание — решительно невозможно. При таких вводных всё зависит от внешних игроков. Таких игроков формально три — Россия, Франция и США. Реально один — Россия.

В современной истории мы видели две модели решения подобных конфликтов дейтонскую и косовскую. Дейтонская модель, это когда внешний игрок, пользуясь своим монопольным правом силы просто запирает конфликтующие стороны в комнате и заставляет подписать мир на своих условиях, при том, что территориальная целостность сохраняется. Косовская, когда внешний игрок просто принимает позицию стороны и в одностороннем порядке оформляет статус-кво. Косовская модель была применена в Грузии, дейтонскую ещё нигде не повторяли.

Но, учитывая то, что желания внешних игроков принимать какое-то решение не видно, остается только военный сценарий, который реализуется все эти годы.

— Видите ли, вы возможную войну в Карабахе?

— Конечно, я её вижу, она ведь и не прекращалась ни на один день после 1988 года. То есть война началась до провозглашения независимости Арменией и Азербайджаном. Если Вы спрашиваете о возможной активизации боевых действий, тут ответ утвердительный. Конечно, активизация конфликта на уровне апреля 2016 года, а может и выше, более чем возможна. Военные действия разной степени интенсивности являются таким же инструментом на этой войне, как экономические и дипломатические усилия сторон.

Но тут надо хорошо понимать, что без получения добра из Москвы, неформального, конечно, активизация боевых действий невозможна, а потому крайне маловероятна. Так что тут многое зависит от тех задач, которые будет решать Кремль на Южном Кавказе. Что касается Штатов и Евросоюза, сейчас я не вижу их активной политики в регионе, так что и реагировать на события они будут постфактум.

251 просмотров