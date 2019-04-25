Активисты в посольстве Венесуэлы в США ждут захвата здания

В четверг истекает крайний срок, который установил госдепартамент для того, чтобы дипломаты Венесуэлы покинули посольство. Посольство формально закрыто, но уже две недели его занимают антивоенные активисты из США. Они призывают отменить санкции против Венесуэлы и выступают против американского вмешательства в дела страны.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.