Активистки Pussy Riot выбежали на поле во время финала Чемпионата мира

Четверо участников группы Pussy Riot выбежали на поле стадиона «Лужники во время финального матча Чемпионата мира по футболу, передает championat.com.

Девушки были в полицейской форме. Они бегали по полю и «давали пять» футболистам. Матч пришлось прервать на полторы минуты для выдворения нарушителей. Помочь в этом пытались даже некоторые из игроков хорватской сборной.

В своем фейсбуке Pussy Riot пояснили, что целью акции «Милиционер вступает в игру» было потребовать освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также свободной конкуренции на политической арене страны.

Представители службы безопасности были вынуждены практически за ноги выволакивать нарушителей с поля.

Чемпионом мира по футболу стала сборная Франции. В воскресенье французы обыграли хорватов в финальном матче ЧМ со счетом 4:2.

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