Актер из фильма «Жара»: Рад снова вернуться в Баку!

Талантливый российский актер Дмитрий Лысенков знаком бакинскому зрителю по фильму «Жара», где он воплотил один из ярких образов. В этот раз актер приехал в Баку на фестиваль M.A.P. в составе питерской театральной труппы «Приют комедианта».

«Комедианты» привезли в Баку спектакль Михаила Бычкова «Человек из Подольска», который был с большим интересом принят фестивальной публикой.

В интервью # Дмитрий Лысенков рассказывает о Баку, вспоминает о «Жаре» и делится своим любимыми локациями нашего города:

— С какими впечатлениями вернулись в Баку?

— С самыми наилучшими! Очень рад был вернуться в этот прекрасный город. Не был здесь ровно год, и уже насчитал три новых небоскреба. Баку развивается семимильными шагами. Несмотря на то, что я консерватор, и мне больше по душе Ичеришехер, где я могу прогуливаться до упаду, в последнее время меня привлекает и современная архитектура больших городов. Баку – город, где можно встретить самые разнообразные и новейшие направления архитектуры. Если учесть, что здесь живут очень гостеприимные и радужные люди, то бесспорно, Баку – это один из самых привлекательных для туристов городов.

— Ваши коллеги по театру признались, что вы провели для них интересную экскурсию по Баку. Какие места вы рекомендовали бы гостям в качестве обязательного посещения?

— Как я уже сказал, я большой поклонник Старого города. Люблю улочки, где тесно, узко, где можно заблудиться… В Старом городе есть много уютных ресторанчиков, где подают замечательные блюда национальной кухни. Ну, и, конечно же, легендарное место, которое просто невозможно не посетить, будучи в Баку, там, где снимали знаменитую сцену из фильма «Бриллиантовая рука», — «Черт побери». Еще одной обязательной к посещению локацией является Центр Гейдара Алиева. Творения Захи Хадид надо видеть своими глазами, не по картинкам!

— Съемки фильма «Жара» вспоминаете?

— Конечно, это была интересная и сложная работа. На съемочной площадке было довольно трудно, что и предполагает любая серьезная работа. Кроме того, в Баку на тот момент была аномальная жара, и это было тяжело. Иногда нам даже приходилось прерывать работу в дневные часы, чтобы переждать пик жары в гостинице.

Поэтому я больше вспоминаю знакомства, которые произошли на съемочной площадке. Мы до сих пор поддерживаем с ребятами отношения, благо соцсети позволяют это делать в режиме реального времени.

— В кино в Баку снимались, а сейчас еще вышли и на театральную сцену. Как вам бакинский зритель?

— Зритель замечательный, тонко чувствует все грани театральной подачи. Тем более, если учесть что мы привезли в Баку непростой спектакль, он очень русский, и вся ситуация, показанная на сцене, она также является отражением ситуации, которая происходит сегодня в нашем обществе.

Спектакль — о насилии над личностью. И если бы главный герой был личностью, то может и насилие над ним не происходило бы. Но он лишен своего лица, своего мнения, он живет на автомате, не желая менять ничего вокруг или меняться самому. Увы, но он – герой нашего времени. В данном случае, мы как врачи диагностируем такой неутешительный диагноз.

— Какие впечатления в целом от фестиваля M.A.P?

— Фестиваль грандиозный. Очень обширная программа, много коллективов, большой интерес зрителей. Хочется пожелать организаторам дальнейшего процветания.