Актер из «Джокера» начал сходить с ума из-за экстремального похудения

Американский актер Хоакин Феникс похудел на 23,5 килограмма ради главной роли в фильме «Джокер». Об этом он сообщил в беседе с изданием The Hollywood Reporter.

«Оказывается, это влияет на вашу психику. Вы начинаете сходить с ума», — поделился артист. Он отметил, что потеря веса помогла ему лучше вжиться в роль.

Феникс также признался, что потратил несколько месяцев, чтобы научиться фирменному смеху Джокера: «Я не думал, что у меня получится это сделать. Я практиковался один, но попросил Тодда (режиссер Тодд Филлипс — прим.) послушать меня. Я чувствовал, что должен научиться делать это перед кем-то. Это было действительно некомфортно и заняло много времени».

28 августа в сети был опубликован финальный трейлер фильма «Джокер». Помимо Феникса, в фильме сыграют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм. Мировая премьера состоялась 31 августа, пишет lenta.ru.

Хоакин Феникс появлялся в картинах «Она», «Таинственный лес», «Гладиатор», «Переступить черту», «Иррациональный человек» и «Отель «Руанда»».

| 2019-09-02T21:34:07+00:00 2 сентября 2019, 22:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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