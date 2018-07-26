Акшенер намерена уйти с поста председателя «Хорошей партии», несмотря на сильную поддержку

Председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер заявила, что её решение не баллотироваться на пост главы партии во время съезда в следующем месяце не изменилось, несмотря на сильное давление со стороны её сторонников.

«Я твёрдо решила не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя в ходе следующего съезда. Партия должна продолжить работу под новым руководством», — написала Акшенер в своём микроблоге в Twitter.

Ранее лидер «Хорошей партии» впервые объявила о своём решении после серьёзного обсуждения во время выезда членов партии в Афьон, в ходе которого были подробно проанализированы итоги президентских и парламентских выборов. Она объявила о созыве внеочередного съезда, который состоится в августе, подчеркнув, что не будет участвовать в гонке за лидерство партии.

Однако видные политики партии заявили, что единственным кандидатом, которого они поддержат на руководство, будет Акшенер, отметив, что её кандидатура будет представлена на основании подписей каждого члена партии.

Десятки членов партии делают всё возможное, чтобы переубедить Акшенер, в то время как некоторые из них разбили палатки перед её домом в Анкаре в знак своей поддержки.

Напомним, что лидер «Хорошей партии» набрала 7,3% голосов на президентских выборах, всего на 2% меньше, чем её партия по итогам парламентского голосования. Она была избрана главой партии в конце 2017 года.