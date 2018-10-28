Айдын Садыхов: «В Афинах я рассказывал легенды о Гыз галасы, и все захотели в Баку»

Известный азербайджанский фотограф Айдын Садыхов славится своей любовью к путешествиям по мистическим местам нашей планеты. Недавно он победил в международном конкурсе, проводимом BlankWall Gallery в Греции, где представил концептуальную фотографию «Мистическое отверстие».

В интервью # фотограф делится своими впечатлениями и раскрывает секреты сюжета этой загадочной фотографии:

— Вы бьете рекорды. Это уже не первая ваша победа в этом году в международном конкурсе…

— Действительно, не могу не сказать о том, что 2018 год оказался очень насыщенным, плодотворным, а главное успешным в моей карьере профессионального фотографа.

За этот год у меня с успехом прошли две персональные фотовыставки, одна из которых «БАКУ: город, где традиции встречаются с модерном» состоялась в апреле в Афинах, а последующая, организованная Посольством Венгрии в Азербайджане «ВЕНГРИЯ глазами азербайджанского фотографа» совсем недавно в Баку.

Что касательно международных конкурсов, то здесь тоже было немало побед, каждая из которых очень дорога мне. И вот – очередной успех на крупном международном конкурсе, в Афинах, по теме «Концептуальная фотография». Это было мое первое участие в конкурсе по данному жанру фотографии, как и в целом, проба фотографирования в подобном жанре.

— Фотография называется «Мистическое отверстие» и она действительно интригует. Раскройте секреты сюжета.

— Концептуальное искусство в целом, ведет к осмыслению того, что открывается нашему взору. Зачастую фотографы, используя данный жанр, рассказывают зрителям какие-то истории, представляют какой иной, порой даже фантастический мир. Иногда этот сюжет непрост и не очевиден, и тогда зрителям приходится пристально вглядываться в нюансы, чтобы понять, что именно автор работы хотел донести. Потому концептуальная фотография по своей сути является довольно специфическим, сложным, и я бы даже сказал философским жанром в фотоискусстве.

Что касается моей работы, то по сути, я выдал главный ключ и он – в названии самой работы – «Мистическое отверстие». На фотографии изображено своеобразное существо «наполовину животное – наполовину человек», находящийся в большом старинном доме и зрителям открывается небольшой глазок, чтобы взглянуть на происходящее.

Так вот, «Мистическое отверстие» – это своеобразный портал или окно, позволяющее взглянуть на мир полный легенд и мистики.

— То есть, вы всецело положились на свои познания и увлечение мистикой?

— Раскрою вам еще один секрет сюжета этой фотографии. Я также являюсь и большим любителем кино. За свою жизнь пересмотрел столько фильмов, что давно сбился со счета. Я даже пишу рецензии на фильмы и являюсь автором ряда статей о кинорежиссерах и жанрах в кино. Так вот, возвращаясь к моей фотографии, несколько лет назад мне попался довольно оригинальный американский мистико-сказочный сериал «ГРИММ», где главный герой мог видеть существ, наполовину животных – наполовину людей. Мне эта сюжетная линия показалась довольно оригинальной, и, можно сказать, по ее мотивам и была создана моя фотография. Кстати, ее можно будет увидеть на фотовыставке в Афинах , которая пройдет с 16 по 28 ноября.

— В Азербайджане много поклонников концептуальной фотографии?

— В целом да. Но, обидно, что очень мало выставок по данной тематике. Как фотограф, скажу честно, я бы с большим удовольствием принимал участие в выставках по этому жанру, и с таким же удовольствием регулярно посещал бы эти выставки.

— Вы много путешествуете по миру в поисках всего загадочного, а какие легенды и таинственные места в Азербайджане могли бы порекомендовать для своих зарубежных коллег и друзей?

— Во время путешествий я всегда нахожу множество друзей, с которыми потом постоянно общаюсь, и конечно же, рассказываю о красивейших, как исторических, так и современных достопримечательностях моей страны. Ну, а учитывая тот факт, что я являюсь любителем всего таинственного и мистического, то, безусловно, также делюсь с ними своими рекомендациями по данным местам.

Интереснейшие места, связанные с различными легендами можно найти в совершенно разных местах Азербайджана. Начать следует, пожалуй, с главного символа Баку – Девичьей Башни. С этим удивительным по красоте и мощности строением связано очень много историй и легенд. Некоторые даже считают, что можно разглядеть символ Бута, если взглянуть на башню сверху.

Есть и другая очень известная, но печальная легенда, о девушке, которая была заточена в башне. В Афинах, во время своей персональной выставки, посвященной Баку, я рассказал гостям несколько легенд о Гыз галасы, и после этого почти все они пообещали, что в обязательном порядке посетят наш город.

Вблизи Девичьей Башни, можно встретить еще два очень интересных места, с которыми связаны не менее захватывающие легенды. Один из них зачастую именуют «Каспийская Атлантида». Это таинственный замок, спрятанный в водах Каспия вблизи территории бульвара. Ряд его стен, выходящих из воды, можно отчетливо увидеть, поднявшись на более высокие точки города.

За Девичьей Башней располагается наш любимый Старый Город Ичеришехер, который хранит в своих стенах тоже огромное количество интереснейших легенд.

К примеру, исследуя улочки старого города можно наткнуться на «Дом с кошками». С этим местом связано очень много разных легенд, при том, как романтических, так и печальных, которые с удовольствием рассказывают жители Ичеришехер. Выезжая чуть дальше, также можно наткнуться на любопытные места. К примеру, таинственную «Разинскую пещеру». Если верить легендам, то отсюда можно найти тайный ход к морю.

Не менее таинственным и интересным феноменом являются «каменные дороги» Абшерона. Это своеобразные параллельные канавы, образованные на скалистой поверхности. Каждая такая дорога состоит из канав, которые ведут в сторону моря. Подобный феномен, оказывается, существует еще и в довольно далеком от нас острове Мальта, и подробно изучается их исследователями.

— Кадр, о котором вы мечтаете?

— Признаюсь, их немало! Потому буду стараться постоянно отвечать на этот вопрос своими новыми фотографиями и выставками.

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