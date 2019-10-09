Айдын Мирзазаде: «Назначение Асадова было неспроста»

Ровно полтора года тому назад Новруз Мамедов занял пост премьер-министра Азербайджана заменив Артура Расизаде, который занимал эту должность ни много ни мало 15 лет.

Вчера же Новруз Мамедов подал в отставку, и президент Азербайджана выдвинул кандидатуру своего помощника по экономическим вопросам Али Асадова, который единогласно был принят в качестве нового премьер-министра парламентом.

Для начала кто такой Али Асадов. Асадов Али Идаят оглу родился 30 ноября 1956 года в городе Нахчыван. В 1974 году окончил среднюю школу №134 в Баку, а в 1978 году Московский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1978 году в качестве главного лаборанта в Институте экономики Академии Наук Азербайджанской ССР по соответствующему направлению Госплана Азербайджанской ССР.

В 1980-1989 годах работал главным лаборантом, младшим научным сотрудником, научным сотрудником в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР, в 1989-1995 годах был доцентом и заведующим кафедрой в Бакинском институте социального управления и политологии.

В 1995-2000 годах являлся депутатом Милли меджлиса Азербайджана.

Распоряжением Президента Азербайджанской республики от 17 апреля 1998 года назначен Помощником Президента АР по экономическим вопросам, распоряжением от 29 ноября 2012 года заместителем главы Президентской Администрации АР.

Нужно сказать, что после конституционных реформ 2016 года, появление института вице-президентства, а также усиления президентской власти, пост премьер-министра начал больше носить номинальный характер. Однако данный пост не был упразднен в силу ряда причин, среди которых немаловажную роль играет эффективность экономики страны.

Как известно Азербайджан – это нефтяная страна и все ее усилия по развитию ненефтяного сектора на сегодня дают результат не более 10%. Остальные 90% пополнения бюджета страны полностью зависят от энергоносителей, которые не имеют стабильную цену и последнее время пошли вниз. Если верить экспертам, то они будут падать и дальше.

Азербайджан не готов к низким ценам на нефть. В стране не работают элементарные экономические законы, нет эффективного налогообложения, нет благоприятных условий для предпринимательства, огромные проблемы в банковском секторе, высокие процентные ставки для среднего и малого бизнеса, «драконовые пошлины» на таможне, инфляция и многие другие проблемы, которые нужно решать.

С начала 2020 года, Азербайджан постепенно начнет применять «дорожную карту», которая была анонсирована ранее и здесь на посту премьер-министра, нужен опытный экономист, который сможет аккумулировать все текущие проблемы и направить работу правительства в нужное русло.

В комментарии «Зеркало» депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде, сказал, что назначение Али Асадова премьер-министром, говорит о том, что президент уделяет большое внимание экономическому развитию страны.

«Али Асадов в качестве помощника президента Азербайджана курировал крупные как внутриэкономические проекты, так и проекты регионального характера. У него опыт работы, как в нефтяном, так и в ненефтяном секторе. Он также занимался вопросами создания хороших условий для предпринимательства, вопросами экономического развития и социального обеспечения», — отметил депутат.

По его словам, его опыт понадобится правительству в решении экономических вопросов.

«Он прекрасно владеет экономической ситуацией в стране, его также знают и крупные предприниматели страны. У него налажены хорошие отношения с крупными иностранными компаниями. Эти качества и опыт дают ему преимущество руководить правительством страны. В парламенте о нем было сказано много положительного, и в прессе и в социальных сетях о нем только положительные отзывы. Его кандидатура даст возможность Азербайджану ускорить экономическое развитие, развить ненефтяной сектор, создать хорошие условия для предпринимателей», — считает парламентарий.

Говоря о падении цен на нефть и изменении экономического вектора страны, Мирзазаде отметил, что вряд ли падение цен на нефть сыграло ключевую роль в этом назначении.

«Было много других факторов, которые обусловили его назначение. Цены на нефть всегда будут падать или подниматься, нельзя работу правительства строить, исходя из цен на нефть. Другой вопрос, развитие ненефтяного сектора и ослабление зависимости бюджета от нефти, это является стратегической задачей Азербайджана, начиная с 1993 года, с приходом к власти Гейдара Алиева», — сказал он.

На сегодня в этом отношении очень многое сделано, но нужно еще больше сделать, добавил он.

«Здесь работа правительства очень значима и нужно координировать работу министров. Асадов и до этого работал с правительством, но одно дело советовать, а другое дело непосредственно руководить Кабмином. Думаю, что его назначение было неспроста», — резюмировал он.