AITF 2019: туризм, культура и новые возможности

В Бакинском Экспо Центре стартовала 18 Азербайджанская международная выставка «Туризм и Путешествия» — AITF 2019. Участниками выставки стали около 200 компаний из 17 стран мира.

Традиционно с национальными стендами, туристическое разнообразие своих стран представляют Италия, Словения, Турция, Марокко, Таиланд, Грузия, Беларусь, Болгария, Доминиканская Республика, Чехия и др. Впервые с региональным стендом на выставке представлена Свободная зона Маку, Иран. Чтобы выделиться среди стран-участниц и еще ярче представить свое направление, Министерство туризма Доминиканской Республики выступило спонсором выставки AITF 2019.

Масштабностью и красочностью отличается стенд Азербайджана, который демонстрирует весь туристический потенциал нашей страны, культуру и богатство традиций. Обновленный туристический бренд Азербайджана представляет на своем стенде дебютант этого года Азербайджанское бюро по туризму. Широкий круг предложений по туризму в Азербайджане и за рубежом отразила экспозиция Азербайджанской Ассоциации Туризма (AZTA), которая собрала на своем стенде туркомпании, отели, санатории из Азербайджана.

Настоящий ажиотаж — у стенда национального авиаперевозчика Азербайджана «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Здесь проводится традиционная лотерея, в ходе которой разыгрываются различные призы. Шанс выиграть самый заветный, а это — билет по любому направлению карты полета AZAL, есть у каждого посетителя. Достаточно лишь пройти очень простую регистрацию и дождаться момента, когда представители авиакомпании начнут крутить заветный барабан, вытягивая импровизированные посадочные талоны с именами счастливчиков.

Как и в прошлые годы, на выставке представлены образовательный, спортивный, медицинский и оздоровительный туризм, а также информационные технологии в туризме.

Главный специалист отдела международного сотрудничества Национальной администрации туризма Грузии Марина Хурцилава рассказала корреспонденту #, что уже третий год принимает участие в AITF:

«Интерес к выставке очень большой. Из года в год мне приятно наблюдать повышенный спрос со стороны азербайджанских туристов к Грузии. Мы с радостью восприняли новость о том, что начиная с июня, азербайджанская авиакомпания Buta Airways будет осуществлять прямые рейсы в популярный курортный город Грузии – Батуми. Безусловно, это самым лучшим образом отразится на дальнейшем развитии туристических связей между нашими братскими странами.

Сама я также очень люблю Баку, обожаю Девичью башню, с удовольствием прогуливаюсь по Старому городу. Азербайджанский народ, как и грузинский, славится своим гостеприимством, поэтому, здесь мы чувствуем себя, как дома», — заявила М.Хурцилава.

Дамиан Мерк, который представляет на выставке знаменитый курорт Словении «Рогашке Слатине», в интервью # говорил о пользе самой богатой магнием минеральной воды в Европе «Donat Mg» и о растущем интересе к лечебному курорту со стороны азербайджанских граждан:

«Несмотря на экономический кризис последних лет, азербайджанцы продолжают приезжать к нам с целью полноценного оздоровления и отдыха. Деятельность курорта направлена на лечение и профилактику самых различных заболеваний, в том числе заболеваний пищеварительного тракта, метаболических заболеваний, психосоматических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы. «Рогашка Слатина» уже свыше 400 лет является привлекательным местом для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет приятно отдохнуть среди природы, а также совместить свой приезд с интересной культурной программой», — рассказал Д.Мерк, отметив, что это уже 10-ое по счету участие Словении в Азербайджанской международной выставке «Туризм и Путешествия».

Анна Бачурина, директор туристической компании «Ваш отдых», представляет на выставке Ставропольский край Российской Федерации и самые популярные курорты этого региона: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. По ее словам, наибольшее количество азербайджанцев, выбирающих в оздоровительных целях это направление, по-прежнему отдают свое предпочтение санаториям и курортам города Ессентуки.

Беловежская пуща, санатории и отели Минска, Гродно и Бреста — один из самых крупных стендов AITF 2019 — у республики Беларусь. Главный врач санатория «Криница» Виктор Короткий консультирует всех желающих, дает ценные советы. На выставке в Таллине ему удалось распродать 160 путевок на общую сумму 60 000 евро только за один день! Сегодня он попытается побить этот рекорд в Баку.

«Радует, что Азербайджан уделяет огромное внимание развитию туризма и делает большие успехи в этом направлении. Отношения между нашими странами успешно развиваются, в том числе и в туристической сфере, о чем свидетельствует увеличение потока туристов из Азербайджана в Беларусь. Мы являемся вашими приемниками в крупном спортивном событии, и готовимся ко Вторым Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Баку – прекрасный город, чувствуем себя здесь, как дома», — заявил в интервью # директор национального агентства по туризму Беларуси Валерий Паращенко.

Отметим, что AITF 2019 продолжит свою работу сегодня и завтра.

Для участников и посетителей подготовлена обширная программа мероприятий. К примеру, сегодня в рамках проекта «Кругосветный тур с путешественниками» ведущие отечественные травел-блогеры Ирада Гадирова, Орхан Асланов, Фарид Новрузи и Эмин Достияры поделятся своим опытом, расскажут о самых ярких и примечательных поездках.

По распоряжению президента Ильхама Алиева 2019 год объявлен годом творчества Насими. Это событие нашло отражение и в рамках выставки AITF. Организаторы предоставили гостям выставки возможность совершить «Путешествие в историю и творчество Насими», тем самым почтив память поэта и ознакомив гостей выставки с богатой культурой Азербайджана.

Не случайно AITF называют не только крупнейшей выставкой региона в туристической сфере, но и большим праздником культуры, новых впечатлений, возможностей и дружбы.