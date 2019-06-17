Airbus хочет создать узкофюзеляжный лайнер с наибольшей дальностью полета

Airbus запустила программу создания новой модели лайнера, который сможет покрывать наибольшие расстояния среди всех узкофюзеляжных самолётов мира, сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.
«Airbus объявил о запуске программы самолета A321XLR (extra-long range), который станет самым дальнемагистральным узкофюзеляжным самолетом в мире. А321XLR сможет выполнять полёты на дальность до 8,7 тысячи километров, что на 15% больше по сравнению с версией А321LR (long range)», — говорится в сообщении. Предполагается, что версия A321XLR будет доступна с 2023 года.
«Благодаря увеличенной дальности полета А321XLR авиакомпании смогут эксплуатировать его на менее загруженных дальнемагистральных направлениях, на которых сейчас летают широкофюзеляжные самолеты», — также отметили в пресс-службе, добавив, что новая модель будет оснащаться новым салоном Airspace, который предложит пассажирам высокий уровень комфорта, сопоставимый с широкофюзеляжным лайнером. Кроме того, предполагается, что А321XLR позволит авиакомпаниям сократить расход топлива на кресло на 30% по сравнению с самолетами предыдущего поколения.
| 2019-06-17T16:46:51+00:00 17 июня 2019, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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