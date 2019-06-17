Airbus хочет создать узкофюзеляжный лайнер с наибольшей дальностью полета

Airbus запустила программу создания новой модели лайнера, который сможет покрывать наибольшие расстояния среди всех узкофюзеляжных самолётов мира, сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«Airbus объявил о запуске программы самолета A321XLR (extra-long range), который станет самым дальнемагистральным узкофюзеляжным самолетом в мире. А321XLR сможет выполнять полёты на дальность до 8,7 тысячи километров, что на 15% больше по сравнению с версией А321LR (long range)», — говорится в сообщении. Предполагается, что версия A321XLR будет доступна с 2023 года.