Ахинея

Джену Багирову, сыну советского и азербайджанского партийного и государственного деятеля Мир-Джафара Багирова, повезло. Он родился, прожил и ушел в мир иной до того, как о своих взглядах на выбор «правильных» имен для азербайджанцев решила поведать миру заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров, профессор Саялы Садыгова. Имя Джен, как известно, появилось в результате слияния первых букв из имён Джафара и Жени. «Д» и «Жен» – так и родилось имя Джен.

Повезло и Светлане Гасымовой. Бывший министр торговли Азербайджанской Республики, а после многолетний заместитель председателя Центральной избирательной комиссии также успела прожить жизнь и уйти в мир иной до откровений от Саялы Садыговой. Тоже самое можно сказать и про прекрасного футболиста, бронзового призера чемпионата СССР 1966 года Валерия Гаджиева. И список азербайджанцев с не азербайджанскими именами, которые покинули этот бренный мир до появления умозаключений Саялы-ханум, можно продолжать долго.

Но, обо всем по порядку. Итак, местные СМИ сообщили, что созданная при Терминологической комиссии специальная комиссия по именам и фамилиям рассмотрела в сентябре 68 обращений граждан, поступивших в ЗАГСы. Было запрещено называть новорожденных 22 именами, среди которых Кухейл, Софу, Саида, Алиянаги, Алиянвалиюллах, Капиталина, Хезретали, Мейсам, Эзел, Сада, Рина, Фурури, Сюльхе, Нероглан, Уля, Алиачыг, Нагды, Чичеклен, Яхшытехер, Гулфаллах, Фатехсултан.

В то же время комиссия дала разрешение на использование нескольких новых имен — Шахеддин, Найур, Уйгуня, Нуррух, Тамер, Аиза. Пользователи соцсети возмутились запретом имени Саида, отметив, что это популярное женское имя в Азербайджане. Ясность в эти вопросы и попыталась внести госпожа Садыгова. В итоге же, ее интервью Oxu.Az стало примером классической чиновничьей твердолобости и, не побоюсь этого словосочетания, кричащей глупости. Ах, да.

«Вы же не станете называть своего ребенка Петром или Павлом? Это русские имена, и азербайджанцы не могут (!) называть ими своих детей», утверждает Садыгова. Имя Петр, к ее сведению, не русское. В переводе с древнегреческого оно означает «скала, камень». Не русским является и имя Павел. По латыни оно означает «малый, небольшой».

Да, немало русских носит имена Петр и Павел, но это вовсе не превращает эти имена в русские. Как не становятся армянскими имена Генрих или Гамлет, хотя под такими именами играли отец и сын Мхитаряны. Да и Роберт, а именно так зовут второго президента РА по фамилии Кочарян, также не армянское имя. Вынужден все это подчеркивать, осознавая крайнюю степень несуразности сказанного госпожой Садыговой. Которая, что еще более возмутительно, утверждает, а не предполагает, что азербайджанцы не могут называть своих детей именами Павел или Петр.

Ее заявление, кстати, ярко выраженный пример дискриминации по национальному признаку, что идет вразрез с политикой мультикультурализма, которой по праву гордятся в нашей стране.

«Мы ведь берем не от балды. Нашими учеными построена целая система имен, и наша цель защитить язык, а не исказить его. Запрещено также имя Татьяна. Мы не можем привнести русское имя в Азербайджан», — упорствует Саялы-ханум. И снова вынуждены заняться ликбезом. Итак, существуют две версии происхождения имени Татьяна. По одной, это имя имеет сабино-латинское происхождение — это женская производная форма от имени Татий. Женщин в роду сабинского царя Татия называли Татьянос («госпожа из рода Татия»). По другой версии, это имя происходит от греческого слова татто «предписывать, устанавливать, определять, назначать».

Словом, хотели как лучше, а получилось как всегда.