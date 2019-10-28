Ахиллесова пята госбюджета-2020

В парламент страны поступил пакет документов государственного бюджета на следующий год, охвативший законопроекты «О государственном бюджете на 2020 год», «О прожиточном минимуме», «О пределе критерия нуждаемости на 2020 год», «О бюджете Государственного Фонда социальной защиты на 2020 год», а также смета расходов на следующий год Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Счетной Палаты.

Отмечается, что документы подлежат обсуждению на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса в ближайшее время. Входящие в пакет госбюджета вопросы также будут обсуждаться на пленарных заседаниях парламента 12, 13 и 14 ноября. Как видно, парламентские обсуждения главного финансового документа страны запаздывают, однако в рамках начальной стадии бюджетного процесса независимые эксперты широко обсуждают отдельные нюансы.

По мнению главы Центра экономических исследований (ЦЭИ), профессора американского университета Рутгерса (Rutgers University) Губада Ибадоглу, в бюджете наступающего года прослеживаются два уязвимых пункта. Так, темпы роста расходов государственной казны в следующем году превышают номинальные темпы роста ненефтяного ВВП. В структуре бюджетных расходов на текущие расходы приходится 64,2%, или 17275,9 млн. манатов. Таким образом, текущие расходы бюджета на следующий год прогнозируются на 37,6% больше, чем в этом году.

«Если бы темпы роста доходов от ненефтяного сектора в сопоставимый период превышали темпы роста текущих расходов, не было бы повода для беспокойства. Однако в будущем году ненефтяные доходы из всех источников, согласно прогнозам, составят 10 604,5 млн. манатов, что на 12% больше, чем в этом году. В то же время, согласно прогнозам доходы ненефтяного сектора составят 61,4% текущих расходов. Это означает, что 2-3 из каждых 3-х манатов могут финансироваться без учета доходов от нефти», — говорит экономист.

B 2020 году трансферты из Государственного Нефтяного Фонда в госбюджет составят 11 млрд. 560 млн. манат, что по сравнению с бюджетом 2019 года больше на 0,1%.B структуре доходов госбюджета 2020 года 56,1% приходится на долю нефтяного сектора, 43,9% на ненефтяного сектора. Таким образом, в следующем году рыночная стоимость нефти будет решающей в формировании доходов бюджета, считают в экспертных кругах.

Согласно бюджетной системе, текущие расходы включают заработную плату, пособия, пенсии, а также прочие социальные пособия и выплаты, покупку товаров и других услуг, выплаты процентов, гранты, субсидии и текущие трансферты.

По свидетельству профессора, другой уязвимый момент заключается в том, что дефицит государственного бюджета следующего года превзойдет кризисную черту. «Бюджетный дефицит на 2020 год прогнозируется на уровне 3,3% ВВП, — отметил Ибадоглу. — Еще одна тревожная тенденция заключается в том, что прогнозируемый дефицит бюджета на следующий год в 12,5 раза выше, чем в прошлом году». B проекте госбюджета указано, что доходная часть составит 24 млрд. 134 млн. 500 тыс. манатов, расходы — 26 млрд. 913 млн. 700 тыс. манатов.