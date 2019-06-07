Агуэро хочет завоевать трофей для Месси

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил важность победы на предстоящем Кубке Америки для национальной команды и в частности для форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает championat.com.

«Я хочу завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя. Надеюсь, однажды это всё же произойдёт. Это мечта, которой живёт Лео и все остальные. Я ставлю себя на его место и хочу сделать всё возможное, чтобы он поднял над головой кубок. Мы знаем, что он может нам дать. Команде нужно быть ментально готовой, чтобы не провалиться», — цитирует Агуэро Goal.com со ссылкой на Fox Sports Argentina.

Сборной Аргентины на групповом этапе Кубка Америки предстоит сыграть с Колумбией, Парагваем и Катаром.