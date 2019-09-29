Агентству Sputnik отказали в доступе на съезд британских консерваторов

Российское информационное агентство Sputnik получило отказ в получении аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее проведения. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 29 сентября.

Отмечается, что заявку на получение пропуска Sputnik подали за месяц до проведения съезда. Отрицательный ответ на запрос агентства организаторы конференции дали лишь накануне проведения съезда в субботу, 28 сентября. Также в письме с отказом не указана причина отрицательного ответа.

В сентябре находящаяся в оппозиции к Консервативной Лейбористская партия Великобритании выдала аккредитацию сотрудникам Sputnik на свой аналогичный съезд.

Ранее 27 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в стране немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства об иностранных агентах.

По его словам, в действиях Deutsche Welle при освещении и несанкционированных акций в Москве и в призывах к участию в них были выявлены признаки оправдания экстремизма (iz.ru)