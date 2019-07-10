Агентство развития малого и среднего бизнеса проводит семинар по государственно-частному партнерству

В Баку проводится двухдневный образовательный семинар по государственно-частному партнерству при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и участии Исламского банка развития, передает Trend со ссылкой на Агентство.

В мероприятии, в котором приняли участие представители нескольких государственных учреждений и потенциальных организаций-бенефициаров, были представлены успешные международные практики партнерских отношений между государственным и частным секторами, концепции программ и проектов в этой области, а также их технико-экономические обоснования, механизмы финансирования и подробная информация по таким темам, как договорные обязательства, участие и мониторинг.

Следует отметить, что одним из направлений деятельности МСБ является разработка, реализация и координация программ и проектов государственно-частного партнерства в стране, обеспечение участия субъектов малого бизнеса в проектах государственно-частного партнерства, а также потенциальных бенефициаров.

| 2019-07-10T10:00:48+00:00 10 июля 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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