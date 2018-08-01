Агентство продовольственной безопасности предупреждает

Агентство продовольственной безопасности сделало предупреждение в связи с вирусными заболеваниями птиц и животных, которые могут перейти на территорию Азербайджанской Республики из других стран.

Об этом АЗЕРТАДЖ заявили в отделе коммуникаций и информационных технологий агентства.

В предупреждении говорится: «Всемирная организация здоровья животных выявила распространение высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8) среди домашних птиц в Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан и Чувашской Республике Российской Федерации, и нодулярного дерматита крупного рогатого скота в Самарской области».

В связи с этим временно ограничивается импорт птиц и птицепродуктов из Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областей, а также из Республики Татарстан и Чувашской Республики Российской Федерации, где выявлен высокопатогенный птичий грипп.

В то же время, в Самарской области выявлено также распространение нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота. В связи с этим юридические и физические лица, обратившиеся в связи с импортом из этой страны крупного рогатого скота, должны принять во внимание соответствующие требования Всемирного общества защиты животных.

Отметим, что Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики обратилось в Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики в связи с дезинфекцией транспортных средств, следующих из Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областей, а также из Республики Татарстан и Чувашской Республики, либо пересекающих транзитом из указанных территорий.

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