Агентство продбезопасности заявило о необходимости просвещения предпринимателей

«Структурные подразделения Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) привлечены к просветительским работам по обучению новым правилам субъектов предпринимательства, участвующих во всех звеньях продовольственной цепи».

Об этом Report сообщил глава пресс-службы агентства Мансур Пириев.

По его словам, со 2 июля агентство приступило к процессу регистрации и ведения госреестра субъектов предпринимательства, действующих в продовольственной сфере:

«В связи с этим в течение дня поступают многочисленные обращения в центры ASAN Xidmət и в Центр поддержки экспорта «Единое окно» при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций. Также поступают многочисленные обращения от предпринимателей непосредственно в соответствующие структурные отделения агентства и на «горячую линию — 1003″. Анализ поступающих обращений говорит о том, что наряду с обеспечением исполнений конкретных обращений в ряде случаев имеется необходимость в просвещении субъектов предпринимательства».

М.Пириев отметил, что для ускорения процесса просвещения на официальном сайте агентства и его странице в социальной сети Facebook регулярно размещаются просветительские материалы для предпринимателей и потребителей:

«К делу просвещения также привлечен недавно приступивший к работе Институт продовольственной безопасности».

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