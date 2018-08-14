Агентство продбезопасности обратилось к населению в связи с праздником Гурбан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к населению в связи с праздником Гурбан.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства, структура призывает население и людей занятых в этой области накануне праздника Гурбан осуществлять забой жертвенных животных учитывая наряду с религиозными обрядами и соответствующее законодательство.

Согласно сообщению, лицам занимающимся забоем животных чтобы не создавать антисанитарные условия на улицах Баку и обочинах дорог рекомендуется осуществлять забой животных в специально отведенных местными органами исполнительной власти пунктах забоя в соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиенические требованиями.

52 просмотров
| 2018-08-14T11:10:27+00:00 14 августа 2018, 12:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss