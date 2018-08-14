Агентство продбезопасности обратилось к населению в связи с праздником Гурбан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к населению в связи с праздником Гурбан.

Как сообщили Report в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства, структура призывает население и людей занятых в этой области накануне праздника Гурбан осуществлять забой жертвенных животных учитывая наряду с религиозными обрядами и соответствующее законодательство.

Согласно сообщению, лицам занимающимся забоем животных чтобы не создавать антисанитарные условия на улицах Баку и обочинах дорог рекомендуется осуществлять забой животных в специально отведенных местными органами исполнительной власти пунктах забоя в соответствии с ветеринарно-санитарными и гигиенические требованиями.

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