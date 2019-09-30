Агентство продбезопасности обезопасило граждан

26 сентября в Гяндже сотрудниками Главного управления по общественной безопасности МВД и представителями Агентства по продовольственной безопасности в рамках программы по обеспечению безопасного питания населения и предотвращению продажи продуктов, непригодных к употреблению, был проведен осмотр животноводческого хозяйства, принадлежащего А.Самедову и расположенного в жилом массиве «Гюльчюлюк» Кяпязского района.

Во время осмотра было обнаружено и изъято 294 кг непригодной к употреблению говядины.

Взятые образцы были переданы в лабораторию Агентства продовольственной безопасности для проведения соответствующей экспертизы.

По факту ведется расследование.

Как рассказал # глава пресс- службы Агентства продовольственной безопасности Мансур Пириев, при Агентстве действует «горячая линия», куда поступает информация о нарушениях со стороны производителей пищи. «Мы проверяем всю поступившую к нам информацию».

По словам Пириева, Самедов занимался забоем животных для продажи, игнорируя требование закона.

«Прежде чем осуществлять забой скота, животное должно пройти ветеринарный контроль для выяснения здоровое оно или нет. После получения информации о незаконном забое скота в хозяйстве Самедова, мы провели проверку», — сообщил глава пресс- службы .

По словам Пириева, непригодная к употреблению говядина была обнаружена во дворе, завернутая в одеяло: «Мясо уже начало разлагаться. На основании обычного визуального наблюдения было видно, что животное забито несколько дней назад. И это мясо он собирался продавать людям. Считаю, что Самедов обязательно должен быть привлечен к уголовной ответственности».

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев сказал, что результаты от употребления такого мяса в пищу могут быть плачевными: «Человек может заболеть токсоплазмозом, сальмонеллёзом и дизентерией, которые вызывают поражение желудочно-кишечного тракта, преимущественно толстой кишки. Поэтому меры надо принимать вовремя, чтобы мясо не попало на стол к людям».