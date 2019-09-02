Агентство продбезопасности насчитало 10 отравлений за август

В августе 2019 года в кол-центр «1003» Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) поступило в общей сложности 1 701 обращение.

Как сообщили в агентстве, 314 обращений были связаны с сертификацией и регистрацией, 359 – с импортно-экспортными операциями, 235 – с нарушением прав потребителей.

По поводу пищевых отравлений в AQTA поступило 45 обращений, но только 10 из них нашли свое подтверждение.

Во всех случаях обращения были рассмотрены, их выполнение обеспечено в соответствии с требованиями законодательства.

За отчетный период 91 звонок касался трудоустройства, 657 – других вопросов.