Агентство продбезопасности Азербайджана проведет мониторинги в детсадах

Агентство продовольственной безопасности подготавливает в связи с началом летнего сезона план мер по проведению мониторингов с целью контроля за правильным питанием детей в детсадах, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Агентства Айсель Фарзиева.

Она отметила, что большинство детсадов, за исключением выходных и праздничных дней, работает в продленном режиме, а часть — работает круглосуточно.

«Поэтому одной из главных задач Агентства с целью контроля за правильным питанием детей является проведение мониторингов в детсадах и обеспечение безопасности в этой сфере», — сказала Файзиева.