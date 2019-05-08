Агентство пищевой безопасности расследует информацию о червивых сосисках в одном из бакинских маркетов

Агентство пищевой безопасности расследует видеокадры с купленными в одном из маркетов червивыми сосисками, распространившиеся в СМИ, сообщает в среду Trend со ссылкой на отдел информационного обеспечения и инновационных решений Агентства.

В сообщении говорится, что будут предприняты меры в рамках требований законодательства.

«Общественность будет проинформирован о результатах расследования», — говорится в сообщении.

Отметим, что вчера в СМИ распространилась информация о червивых сосисках, приобретенных в одном из столичных маркетов.

Агентство просит граждан в подобных случаях указывать дату съемок видеокадров, место и название предприятия, а также торговый знак продукта, и сообщать эту информацию, позвонив на номер 1003.

| 2019-05-08T13:10:24+00:00 8 мая 2019, 15:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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