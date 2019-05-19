Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий вскоре приступит к деятельности

Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий будет оказывать поддержку всем участникам инновационной сферы.

Об этом сказал Trend исполняющий директор Государственного фонда развития информационных технологий Азер Байрамов.

Байрамов отметил, что целью агентства, которое вскоре приступит к деятельности, будет развитие инноваций в сферах ненефтяного сектора Азербайджана.

Директор Госфонда сказал, что за последние несколько лет в связи с развитием инновационных технологий в Азербайджане был подписан ряд указов Президентом Ильхамом Алиевым, в результате которых при министерстве транспорта, связи и высоких технологий был создан Государственный фонд развития информационных технологий, а также Парк высоких технологий.

Байрамов добавил, что с целью развития инноваций в Азербайджане пройдет первый инновационный фестиваль InnoFest, в рамках которого будет проведен комплекс мероприятий. Организация фестиваля InnoFest, который пройдет в Баку с 29 мая по четвертое июня, по словам Байрамова, нацелена на инновационное развитие в Азербайджане и создание новых проектов. В частности, директор отметил про крупномасштабный саммит Monex Caspian, связанный с финансовыми технологиями, который пройдет в рамках InnoFest.

Отметим, что шестого ноября 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Указом устанавливается, что Агентство является юридическим лицом публичного права, которое будет поддерживать научные исследования инновационной направленности, поощрять инновационные проекты (в том числе стартапы), финансировать их с помощью грантов, льготных кредитов и инвестиций в уставной капитал (в том числе венчурное финансирование), продвигать инновационную инициативу. Первоначальный уставный фонд Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий составляет 500 тысяч манатов и формируется за счет государственного бюджета.