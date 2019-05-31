Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства о массовом нашествии бабочек

Бабочка Vanessa cardui, известная также как репейница, массовые скопления которой наблюдаются в последние дни, как в Баку, так и во многих регионах страны, совершенно безвредна, а для сельского хозяйства, напротив, считается полезной.

Об этом в пятницу сказали Trend в Агентстве аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства.

Согласно сообщению, репейница опыляет цветущие растения, являются кормом для птиц, и обогащают биоразнообразие. Она является также полезным фитофагом — биологическим средством уничтожения репейника, крапивы и ряда других сорняков.

Репейница откладывает личинки в растения, которые в процессе развития, ими же питаются.

По результатам мониторингов полей, засеянных пшеницей и прочими аграрными культурами, в апреле-мае текущего года, отмечено существенное снижение распространения сорняков.