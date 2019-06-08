Агасалим Мирджавадов: Играем дома, и от этого ожиданий больше

Азербайджанский футбольный специалист Агасалим Мирджавадов высказал свои ожидания от предстоящего сегодня матча национальной команды в отборочном этапе ЕВРО-2020 против сборной Венгрии в Баку.

«Играем дома, и от этого ожиданий больше. Ждем лучшей игры и результата. Мы вообще всегда оптимистично бываем настроены в начале каждого цикла. Еще бы болельщиков сплотить вокруг сборной. Пока из-за отрицательных результатов этого добиться не удается. Венгрия не такая большая и сильная команда, чтобы ее бояться. Жду первых очков именно в этом матче. У меня есть надежда, что сумеем добиться результата и показать хорошую игру. Призываю болельщиков поддержать команду», — заявил Мирджавадов.