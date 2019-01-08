Агаев лишь 4-й в мировом рейтинге

Всемирная федерация каратэ (WKF) опубликовала новый олимпийский рейтинг.

В двадцатку лучших в своих весовых категориях входят лишь трое спортсменов сборной Азербайджана.

Второй в весовой категории +61 кг идет чемпионка мира Ирина Зарецка, у которой 2595 очков. Она на 225 балла уступает лидеру рейтинга – японке Уекуше Айоми.

В 75 кг четвертым идет пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев (1740). Его опережают японец Кен Нишимура (2242,5), иранец Бахман Асгари и итальянец Луиджи Буса (по 2115).

14-м в 67 кг идет Фирдовси Фарзалиев, у которого 1230 очков. Он уступает лидеру 1470 очков.

Остальные каратисты Азербайджана сильно отстали от лидеров в рейтинге и им нужно очень много побеждать на лицензионных турнирах этого года, чтобы попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.

8 просмотров