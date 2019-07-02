Афтандил Гаджиев: Доволен ли я сбором? Не могу так сказать

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сабаил» Афтандил Гаджиев прокомментировал поражение в товарищеском матче от «Македония Герче Петров» (0:1) на сборах в Болгарии.

«Это был наш заключительный товарищеский матч на сборах. «Македония Герче Петров», как и мы, принимает участие в Лиге Европы. Они сегодня воспользовались нашей невнимательностью и забили гол. Этот матч можно разделить на два разных тайма, и второй я бы занес нам в актив. Несмотря на то, что результат не имел особенного значения, мы хотели вернуться в Баку в позитивном настроении. Самым главным для нас будет результат в Лиге Европы. Доволен ли я сбором? Не могу так сказать. Мы сформировали новую команду, по сравнению с прошлым годом нас покинули 11 игроков, а новички прибыли поздно. Но, несмотря на это, постараемся биться на поле до самого конца», — сказал Гаджиев.