Афросоюз призвал военсовет Судана передать власть гражданским

Африканский союз призвал переходный военный совет Судана передать власть гражданским структурам в течение двух месяцев, сообщает РИА Новости.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

Военные согласились провести переговоры с представителями суданской оппозиции по «дорожной карте» предстоящего переходного периода. Стороны договорились создать совместный гражданско-военный управляющий совет. Однако армия и оппозиция не могут договориться по составу этого органа. Оппозиционеры настаивают на равном распределении мест, военные хотят, чтобы в совет вошло три представителя оппозиции и семь — военсовета. Переговоры продолжатся.

Африканский союз ранее дал суданским военным две недели на передачу власти, угрожая в противном случае заморозить членство страны в организации. Позднее ряд африканских лидеров на африканском мини-саммите в Каире высказались за предоставление суданской армии трех месяцев на проведение демократических преобразований.