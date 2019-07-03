Африканский союз призвал провести расследование после авиаудара под Триполи

Африканский союз осудил авиаудар по лагерю мигрантов под ливийским Триполи, в результате которого погибли 44 человека, и призвал провести в связи с этим расследование, заявил председатель комиссии союза Муса Факи Махамат.

«Председатель комиссии потребовал, чтобы было проведено независимое расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом ужасном преступлении в отношении невинных мирных граждан», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.