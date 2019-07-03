Африканский союз призвал провести расследование после авиаудара под Триполи

Африканский союз осудил авиаудар по лагерю мигрантов под ливийским Триполи, в результате которого погибли 44 человека, и призвал провести в связи с этим расследование, заявил председатель комиссии союза Муса Факи Махамат.
«Председатель комиссии потребовал, чтобы было проведено независимое расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом ужасном преступлении в отношении невинных мирных граждан», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте организации.
Ранее на официальном сайте миссии ООН в Ливии было опубликовано заявление, что в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи погибли 44 человека и пострадали более 130.
Ливийская газета Al-Marsad со ссылкой на заявление главы оперативного штаба ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Мухаммада аль-Манфура сообщила, что ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призывают мирных жителей не приближаться к военным объектам.(РИА Новости)