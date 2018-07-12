Афран Исмайлов: Жаль, что Гара Гараев получил красную карточку

Бывший полузащитник «Карабаха» Афран Исмайлов прокомментировал победу агдамского клуба над словенской «Олимпией» (1:0) в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Я посмотрел матч, и это была довольно тяжелая игра. Но, что важнее, «Карабах» сумел добиться победы. Я рад этому. Жаль, что Гара Гараев получил красную карточку в конце встречи и пропустит следующий матч. Верю, что в ответной встрече найдется игрок, который достойно заменит Гара. Победа повысила шансы «Карабаха» выйти в следующий раунд. Но все же рано с уверенностью заявлять это. Понятно, что в Баку «Карабах» ожидает трудная игра, но я верю в их победу», — заявил Исмайлов.

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