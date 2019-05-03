AFP: два палестинца убиты в результате израильской атаки

Два палестинца были убиты в пятницу в результате атаки с воздуха израильских сил по центральному району блокированного сектора Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse, цитируя представителя Минздрава палестинского анклава.

По его словам, удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами по позициям палестинского движения ХАМАС. Еще три сторонника ХАМАС в результате атаки получили ранения.

Ранее в пятницу двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, в ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории сектора Газа.(ТАСС)

| 2019-05-03T21:21:14+00:00 4 мая 2019, 00:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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