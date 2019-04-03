AFP: Британия, Франция и ФРГ попросили ООН подготовить полноценный доклад о ракетах Ирана

Британия, Франция и Германия обратились к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттеришу с просьбой предоставить полноценный и исчерпывающий доклад о деятельности Ирана в области баллистических ракет, которая, по их мнению, нарушает резолюцию СБ ООН. Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на письмо этих западных стран.

В совместном письме, на которое ссылается агентство, они называют недавний запуск Ираном космического корабля, а также демонстрация двух новых баллистических ракет «частью тенденции к наращиванию активности, несовместимой» с резолюцией 2231 СБ ООН. Страны ожидают, что новый доклад Гуттериша, который он представит в июне, будет содержать «полную и исчерпывающую» информацию о «деятельности Ирана в области баллистических ракет».

Как сообщало ранее агентство IRNA со ссылкой на заместителя министра обороны Ирана Гасема Таги-заде, 5 февраля был успешно запущен иранский спутник Doosti. В середине января ракета-носитель иранского производства должна была доставить спутник «Пайам» на орбиту 600 км, однако аппарат не сумел достичь расчетной высоты. Предполагалось, что он станет первым отечественным спутником для сбора данных о климате и мониторинга сельскохозяйственных работ. Второй аппарат, запущенный в феврале, имеет аналогичные задачи.

В январе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что Тегеран не нарушает международное право, запуская спутники. Он пояснил, что в резолюции 2231 Совета Безопасности ООН нет запрета на проведение работ с техникой, использующей баллистические технологии, а «содержится призыв к Ирану воздерживаться от испытательных пусков ракет, специально созданных для доставки ядерного оружия».