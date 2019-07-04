Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

Афинский Акрополь в четверг и пятницу с 13.00 до 17.00 будет закрыт для посетителей из-за жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции, передает РИА Новости.
Управление древностей Афин закрывает археологический памятник, поскольку, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, температура воздуха превысит 40 градусов.
Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты и часы, просят связаться со службой продаж по электронной почте.
На всей территории Греции 4 и 5 июля будет стоять жара — метеорологи прогнозируют, что температура поднимется до 38-40 градусов.
Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником в Греции. В 2018 году его посетили 3,15 миллиона человек. Самым популярным музеем остается Музей Акрополя — в нем побывали 1,8 миллиона человек.
| 2019-07-04T11:10:35+00:00 4 июля 2019, 13:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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