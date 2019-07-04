Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

На всей территории Греции 4 и 5 июля будет стоять жара — метеорологи прогнозируют, что температура поднимется до 38-40 градусов.

Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником в Греции. В 2018 году его посетили 3,15 миллиона человек. Самым популярным музеем остается Музей Акрополя — в нем побывали 1,8 миллиона человек.