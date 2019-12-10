Афганский депутат прокомментировал договоренности США и «Талибана»

Переговоры по ситуации в Афганистане необходимо вести с участием трех, а не двух сторон, включив в них помимо «Талибана» и США правительство Афганистана, иначе они не приведут к миру в стране, сказал РИА Новости второй секретарь национальной ассамблеи (парламента) Афганистана Ирфанулла Ирфан на конференции парламентариев против коррупции в Дохе.

В понедельник близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение «Талибан» и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.

«Афганцы хотят мир и безопасность, но разве может настать мир, когда переговоры идут без участия правительства и государства, они о чем-то договариваются, но правительство, парламент, народ не в курсе, о чем идет речь, узнают об этом только из СМИ. Даже если американцы договорятся о чем-либо с «Талибаном» и подпишут соглашение, — это не будет значить наступление мира в Афганистане», — прокомментировал Ирфанулла Ирфан возобновление переговоров в Катаре между делегациями талибов и США.