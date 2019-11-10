Афганские военные сообщили о ликвидации 65 террористов за день

За прошедший день в провинциях Урузган, Логар и Кандагар ликвидировано 65 террористов, сообщает Минобороны Афганистана в субботу.

«В результате спецоперации афганской национальной армии в уезде Гирзаб провинции Урузган ликвидировано 43 талиба («Талибан» — запрещённая в РФ террористическая организация — «ИФ»), изъято большое количество оружия и боеприпасов. В 18 часов на территории уезда Мохаммад-Ага провинции Логар был нанесен авиаудар, в результате которого четыре террориста были убиты. В результате боестолкновения на территории уезда Шахвали Кот провинции Кандагар убито 18 террористов, один боевик ранен», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе боестолкновений погибли трое солдат афганской армии.

| 2019-11-09T23:55:30+00:00 10 ноября 2019, 06:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss