Афганские власти готовы к перемирию с «Талибаном»

Правительство Афганистана готово заключить перемирие с радикальным движением «Талибан», если оно предпримет встречные шаги. Об этом заявил президент республики Ашраф Гани 3 мая.

Ранее в этот день прошло собрание народных представителей Афганистана (Лойи Джирги), целью которого была подготовка платформы для проведения прямого диалога между правительством и «Талибаном».

Собрание выработало резолюцию с рекомендациями. Гани заявил, что правительство готово их выполнить, если радикалы также будут соблюдать положения документа, сообщает iz.ru.

| 2019-05-03T15:06:50+00:00 3 мая 2019, 17:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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