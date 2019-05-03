Афганские власти готовы к перемирию с «Талибаном»

Правительство Афганистана готово заключить перемирие с радикальным движением «Талибан», если оно предпримет встречные шаги. Об этом заявил президент республики Ашраф Гани 3 мая.

Ранее в этот день прошло собрание народных представителей Афганистана (Лойи Джирги), целью которого была подготовка платформы для проведения прямого диалога между правительством и «Талибаном».

Собрание выработало резолюцию с рекомендациями. Гани заявил, что правительство готово их выполнить, если радикалы также будут соблюдать положения документа, сообщает iz.ru.