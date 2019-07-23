Афганистан потребовал разъяснений от Трампа

Правительство Афганистана во вторник потребовало разъяснить заявление президента США Дональда Трампа о том, что он смог бы выиграть войну в Афганистане за 10 дней, «стерев Афганистан с лица земли».

Об этом сообщили в президентском дворце в Кабуле.

Трамп заявил об этом после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме в понедельник. Он выразил оптимизм по поводу того, что Пакистан может стать посредником в политическом урегулировании с целью прекращения почти 18-месячной войны в Афганистане.

«Афганистан никогда не позволял и не позволит никакой иностранной державе определять свою судьбу», – говорится в заявлении президентского дворца.

Голос Америки