Афганистан потребовал разъяснений от Трампа

Правительство Афганистана во вторник потребовало разъяснить заявление президента США Дональда Трампа о том, что он смог бы выиграть войну в Афганистане за 10 дней, «стерев Афганистан с лица земли».

Об этом сообщили в президентском дворце в Кабуле.

Трамп заявил об этом после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме в понедельник. Он выразил оптимизм по поводу того, что Пакистан может стать посредником в политическом урегулировании с целью прекращения почти 18-месячной войны в Афганистане.

«Афганистан никогда не позволял и не позволит никакой иностранной державе определять свою судьбу», – говорится в заявлении президентского дворца.

Голос Америки

| 2019-07-23T14:23:04+00:00 23 июля 2019, 15:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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