Афганистан отзывает посла из Исламабада из-за заявлений премьера Пакистана

МИД Афганистана отзывает для консультаций посла из Исламабада в связи с заявлением пакистанского премьер-министра Имрана Хана, которое в Кабуле сочли вмешательством во внутренние дела страны, передает РИА Новости.

Ранее Имран Хан заявил, что правительство Афганистана создает препятствия для мирных переговоров с движением «Талибан» и посоветовал создать временные органы власти для выхода из тупика.

Также в МИД Афганистана был вызван заместитель посла Пакистана. «МИД решительно возражает против недавних необдуманных заявлений пакистанского премьера относительно мирного процесса и создания переходного правительства», — говорится в заявлении афганского внешнеполитического ведомства.

МИД отмечает, что данные ремарки являются очевидным примером политики вмешательства Пакистана и его неуважения к национальному суверенитету Афганистана.

| 2019-03-26T21:42:28+00:00 27 марта 2019, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss