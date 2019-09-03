Афганистан может стать одной из тем на встрече Помпео с генсеком НАТО

Мирный процесс в Афганистане, как ожидается, станет одной из тем на встрече генсека НАТО Йенса Столтенберга с госсекретарем США Майком Помпео во вторник, сообщил в понедельник чиновник в альянсе.
Ранее НАТО анонсировала закрытую для прессы встречу Столтенберга с Помпео в Брюсселе.

«Это часть регулярных консультаций генерального секретаря с высшими должностными лицами стран НАТО. Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел НАТО и встречу лидеров НАТО в декабре», — сообщило РИА Новости должностное лицо в альянсе, отвечая на вопрос о тематике переговоров.
По его словам, также ожидается, что «они обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане».
| 2019-09-03T03:06:09+00:00 3 сентября 2019, 05:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss