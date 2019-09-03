Афганистан может стать одной из тем на встрече Помпео с генсеком НАТО

«Это часть регулярных консультаций генерального секретаря с высшими должностными лицами стран НАТО. Они обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящим встречам, включая следующую встречу министров иностранных дел НАТО и встречу лидеров НАТО в декабре», — сообщило РИА Новости должностное лицо в альянсе, отвечая на вопрос о тематике переговоров.

По его словам, также ожидается, что «они обсудят мирный процесс и миссию НАТО в Афганистане».

Ранее НАТО анонсировала закрытую для прессы встречу Столтенберга с Помпео в Брюсселе.