АФФА прокомментировала публикацию испанских СМИ

АФФА отреагировала на информацию испанского портала La Nueva Espana касательно того, что они рассматривали возможность натурализации испанского хавбека агдамского «Карабаха» Мичела для привлечения его в сборную Азербайджана по футболу.

Согласно правилам ФИФА, натурализовать футболиста можно в случае, если он непрерывно проживал на территории страны, желающей его натурализовать, сроком не менее 5 лет. Мичел достигнет этой отметки только в следующем году.

«Если после этого главный тренер сборной обратиться в АФФА, а сам футболист будет согласен выступать за сборную Азербайджана, то только в этом случае АФФА обратиться в ФИФА по этому вопросу. Однако в следующем году Мичелу исполнится 35 лет, и вряд ли к тому времени будет необходимость в привлечении его в ряды «милли», — отметили в АФФА.

| 2019-07-01T15:35:00+00:00 1 июля 2019, 19:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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