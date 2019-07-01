АФФА прокомментировала публикацию испанских СМИ

АФФА отреагировала на информацию испанского портала La Nueva Espana касательно того, что они рассматривали возможность натурализации испанского хавбека агдамского «Карабаха» Мичела для привлечения его в сборную Азербайджана по футболу.

Согласно правилам ФИФА, натурализовать футболиста можно в случае, если он непрерывно проживал на территории страны, желающей его натурализовать, сроком не менее 5 лет. Мичел достигнет этой отметки только в следующем году.

«Если после этого главный тренер сборной обратиться в АФФА, а сам футболист будет согласен выступать за сборную Азербайджана, то только в этом случае АФФА обратиться в ФИФА по этому вопросу. Однако в следующем году Мичелу исполнится 35 лет, и вряд ли к тому времени будет необходимость в привлечении его в ряды «милли», — отметили в АФФА.