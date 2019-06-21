АФФА построит еще одно поле в Гяндже

В рамках развития футбольной инфраструктуры со стороны АФФА стартует реализация еще одного проекта.

С 24 июня на территории Городского стадиона Гянджи с финансовой поддержки АФФА начнется строительство тренировочного футбольного поля с искусственным покрытием (размер в метрах, 105х68).

Строительство будет полностью осуществлено со стороны АФФА и затем поле будет передано для использования помимо футбольного клуба «Кяпаз» и детскими командам.

Напомним, что основное натуральное поле городского стадиона Гянджи было также реконструировано со стороны ассоциации.

| 2019-06-21T19:53:36+00:00 21 июня 2019, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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