АФФА построит еще одно поле в Гяндже

В рамках развития футбольной инфраструктуры со стороны АФФА стартует реализация еще одного проекта.
С 24 июня на территории Городского стадиона Гянджи с финансовой поддержки АФФА начнется строительство тренировочного футбольного поля с искусственным покрытием (размер в метрах, 105х68).
Строительство будет полностью осуществлено со стороны АФФА и затем поле будет передано для использования помимо футбольного клуба «Кяпаз» и детскими командам.
Напомним, что основное натуральное поле городского стадиона Гянджи было также реконструировано со стороны ассоциации.