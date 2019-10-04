АФФА официально обратилось в УЕФА в связи с провокацией на матче Дюделанж-Карабах

АФФА отреагировала на провокацию, совершенную в матче второго тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АФФА.

Сразу же после инцидента руководство АФФА связалась с руководством УЕФА, и выразила свое недовольство.

Ассоциация уже адресовало жалобу в УЕФА, потребовав принять необходимые меры.

АФФА выразила признательность футболистам «Карабаха» за то, что они не пошли на провокацию, справились с эмоциями.

Команда «Карабах» продемонстрировала настоящее уважение ценностям УЕФА, уважение к решению судьи, уважение к сопернику и уважение к болельщикам.

Напомним, что инцидент произошел после второго гола, забитого агдамским клубом в ворота хозяев поля.

Так, на 30-й минуте, после второго гола, забитого «Карабахом», в центр стадиона был запущен дрон с «флагом» сепаратистской, «Нагорно-карабахской республики». Вслед за этим между болельщиками и игроками произошла перепалка, вследствие чего главный арбитр остановил игру. Игра была возобновлена примерно через 20 минут. В паузе, возникшей в результате провокации, министр спорта Люксембурга от имени правительства Люксембурга принес извинения команде «Карабах» и ее болельщикам. Представители клуба «Карабах» на месте выразили недовольство в связи с ситуацией клубу «Дюделанж» и представителям УЕФА.

Матч завершился разгромной победой «Карабаха» — 4:1.

Отметим, что футбольный клуб «Карабах» — одна из немногих клубов футбольного мира, которая из-за политического конфликта, оккупации армянских вооруженных подразделений не может проводить домашние игры на своем стадионе в Агдамском районе, который он представляет.

АФФА решительно осуждает попытки политических провокаций на футбольных матчах.