АФФА назвала создание нового профсоюза незаконным

«Согласно распространенным в средствах массовой информации сообщениям, группа лиц учредила Профессиональный союз футбольной общественности АФФА. Мы заявляем, что несмотря на использование аббревиатуры «АФФА» в названии вышеназванной организации, она не имеет никакого отношения к АФФА или к работникам (бывшим или нынешним) структуры».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном АФФА.

В официальном заявлении подчеркивается, что ни один из учредителей выдающей себя за профсоюз новоиспеченной организации никогда не имел трудовых отношений с АФФА. Учитывая это, учреждение такого профсоюза с использованием в названии аббревиатуры «АФФА» противоречит закону Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах».

| 2019-09-12T15:21:59+00:00 12 сентября 2019, 18:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss