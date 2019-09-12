АФФА назвала создание нового профсоюза незаконным

«Согласно распространенным в средствах массовой информации сообщениям, группа лиц учредила Профессиональный союз футбольной общественности АФФА. Мы заявляем, что несмотря на использование аббревиатуры «АФФА» в названии вышеназванной организации, она не имеет никакого отношения к АФФА или к работникам (бывшим или нынешним) структуры».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном АФФА.

В официальном заявлении подчеркивается, что ни один из учредителей выдающей себя за профсоюз новоиспеченной организации никогда не имел трудовых отношений с АФФА. Учитывая это, учреждение такого профсоюза с использованием в названии аббревиатуры «АФФА» противоречит закону Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах».