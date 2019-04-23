АФФА наказала Тарлана Ахмедова

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

По его итогам было решено оштрафовать «Кешлю» на 800 манатов за удаление главного тренера команды Тарлана Ахмедова с технической зоны в ходе матча 25-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха». Сам тренер дисквалифицирован на один матч.

На сумму в 800 манатов оштрафован также «Нефтчи» за перебор желтых карточек в матче с «Сабахом», который, в свою очередь, подвергся штрафу в 200 манатов за удаление Новруза Мамедова после двух желтых карточек. Сам Мамедов дисквалифицирован на одну игру.

Штрафу в 200 манатов подвергся также «Сабаил», чей игрок Томе Китановски был удален в ходе матча с «Сумгайытом». Игрок дисквалифицирован на 1 матч.

| 2019-04-23T14:45:33+00:00 23 апреля 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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