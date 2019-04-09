АФФА крупно оштрафовала «Нефтчи»

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА. По его итогам было решено крупно оштрафовать клубы «Нефтчи» и «Зире» за матч 23-го тура премьер-лиги Азербайджана.

Так, «Нефтчи» подвергся штрафу в 800 манатов за перебор желтых карточек своими игроками, а также на еще 2400 манатов за то, что второй тайм встречи начался на 6 минут позже из-за невнимательности клуба. Вместе с тем, «Нефтчи» вынесли серьезное предупреждение в связи с тем, что сотрдуники охраны клуба вышли на поле сразу после завершения игры.

Наряду с этим, «Зире» оштрафован на 1600 манатов за прямое удаление вратаря Орхана Садыхлы за оскорбление судьи после завершения игры. Игрок дисквалифицирован на 3 матча. За удаление Илькина Мурадова после двух желтых карточек «Зире» оштрафован на еще 200 манатов, а сам игрок дисквалифицирован на один матч.

После финального свистка в матче 21-го тура первого дивизиона между «Загаталой» и «Сабаилом-2» игрок гостевой команды Рубин Сеидов попытался оказать на арбитра матча физическое давление. В связи с этим, футболист дубля «Сабаила» дисквалифицирован на 5 матчей, а клуб оштрафован на 400 манатов. (ПФЛ)