АЭС построим, воевать не позволим или что хочет Россия

Визит президента Азербайджана в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным вызвал большой интерес. Конечно, в первую очередь это урегулирование карабахского конфликта, но были затронуты и другие немаловажные темы.

Отношения между двумя странами многоэтажны и имеют особую специфику. Особенно это касается вопросов экономического сотрудничества и безопасности. После каждой встречи глав государств принято ожидать новые тренды в отношениях. На сей раз среди запоминающихся моментов, было предложение российской стороны о строительстве АЭС в Азербайджане.

Как заявил глава Росатома Алексей Лихачев, Росатом готов предложить Баку построить АЭС большой мощности.

«АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнер. Мы предлагаем мощную станцию. Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 год азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерацию электричества, что очень много. При этом явный перекос — более 90% — это газово-тепловая генерация», — сказал он.

Лихачев отметил, что раньше у Азербайджана уже были планы по строительству АЭС, и на площадке, расположенной под Баку, был заложен фундамент станции. В рамках Валдайской встречи президентов России и Азербайджана Путин предложил Алиеву вернуться к вопросу строительства АЭС.

Глава Азербайджана обещал изучить этот вопрос.

О строительстве АЭС в Азербайджане шли разговоры еще в советское время. На XXVI съезде КПСС даже было принято решение о строительстве АЭС и заложен фундамент будущего реактора. Но страшная катастрофа, произошедшая на Чернобыльской АЭС в 1986 году, положила конец этим планам.

Предложение построить АЭС в Азербайджане можно рассматривать с разных сторон. Тут есть как плюсы, так и минусы. Естественно энергетическая безопасность — это стратегический вопрос, который стоит перед любой страной, и каждая страна решает данный вопрос по-своему. С одной стороны нужно сказать, что это серьезный проект и тут нужны специалисты физики-ядерщики, архитекторы, инженеры и вообще для этого нужно иметь целый институт атомной энергетики. Его у нас, как известно, нет, специалистов нет тем более, и в ближайшие как минимум 10 лет нам придется оплачивать иностранных специалистов, пока у нас не появятся свои.

Естественно, подобный шаг может дать толчок развитию точных наук в Азербайджане, и, может быть, в будущем у нас появятся свои физики-ядерщики мирового масштаба. Строительство АЭС — это серьезный проект и с политической точки зрения. Мы видим, с какими проблемами сталкиваются Иран и Турция, желая построить АЭС. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что, безусловно, рост потребления энергии с ростом экономики и населения неизбежен, а потому задумываться над выработкой электроэнергии необходимо.

С другой стороны, доверять российским технологиям в столь щепетильной и опасной теме как АЭС как то не особо хочется. Одного Чернобыля достаточно, ведь малейшая ошибка может дорогого стоить и обернуться непоправимыми потерями. У нас в регионе, кстати, есть Мецаморская АЭС, закрытия которой никак не может добиться ЕС. В целом же нужно сказать, что АЭС — это ноу-хау прошлого столетия.

Сегодня в мире идет тенденция отказа от АЭС. Западные страны медленно, но верно переходят на альтернативные виды энергии и постепенно избавляются от АЭС в пользу ветряных, солнечных и других менее вредных источников энергии. Например, Италия закрыла все имевшиеся АЭС и полностью отказалась от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария, Тайвань осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики.

Нам как стране, которая «упустила» эпоху АЭС и атомных исследований, не стоит возвращаться и начинать с нее. Нужно соответствовать мировым тенденциям и развивать «зеленую энергетику», которая не опасна и соответствует новому технологическому развитию.

С другой стороны, Азербайджан сегодня полностью обеспечивает себя и даже продает электроэнергию. Правда катализатором развития электроэнергии стал блэкаут 2018 года, тем не менее, сейчас можно с уверенностью сказать, что страна за прошедший год обновила свои поставки электроэнергии. Теперь — это не только Мингячевирская ГРЕС, но и «Шимал-1», «Шимал-2», которые строили японцы. Поэтому если взвешивать все плюсы и минусы АЭС, то она Азербайджану не нужна.

Другой важной темой на полях Валдая была о закупках российского оружия.

«Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют $5 млрд.», — сказал президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что контракты на $3 млрд. уже реализованы.

«Как я сказал, мы намерены продолжить работу в этом направлении», — добавил Ильхам Алиев.

На сегодня Азербайджан достаточно закупил российского оружия разного предназначения. Как отметил президент ровно на 5 миллиардов. Это внушительная сумма, как для нашей страны, так и для российского ВПК. Неслучайно, что Азербайджан находится в первой пятерке крупнейших клиентов российского оружия. Но как показали апрельские бои 2016 года, наиболее эффективно проявили себя израильские вооружения.

Вспомним заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное им днем ранее: «Россия будет делать все, чтобы войны не было». (http://zerkalo.az/valdajskaya-intriga-lavrova/).

Какой смысл тогда заказывать новые виды оружия, если нам даже старое не позволяют использовать против оккупантов азербайджанских территорий? С Ираном и с Россией, Азербайджан воевать точно не собирается, Грузия и Турция — это союзники Азербайджана. А какое предназначение у этих видов вооружений? Поэтому ни в АЭС, ни в российском вооружении сегодня у Азербайджана нужды нет.