Аэропорт Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

Аэропорт Кансай японского города Осака дважды приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках. Об этом сообщил телеканал NHK
В первый раз пилот самолета, который заходил на посадку, сообщил о свете, похожем на сигнал дрона. Обе взлетно-посадочные полосы были закрыты, но беспилотник не обнаружили.
После этого аэропорт возобновил работу, но через час сотрудник наземной службы охраны еще раз сообщил о дроне. Всего в результате происшествий были отменены или перенаправлены 27 рейсов.
Министерство транспорта в Японии поручило принять срочные меры, чтобы предотвратить подобные ситуации. Аэропорт планирует закупить сенсорную систему для выявления беспилотников на своей территории.
В сентябре стало известно, что cиловикам в России могут разрешить сбивать беспилотные летательные аппараты над аэропортами и в местах скопления людей (iz.ru)