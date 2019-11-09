Аэропорт Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

Аэропорт Кансай японского города Осака дважды приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках. Об этом сообщил телеканал NHK

В первый раз пилот самолета, который заходил на посадку, сообщил о свете, похожем на сигнал дрона. Обе взлетно-посадочные полосы были закрыты, но беспилотник не обнаружили.

После этого аэропорт возобновил работу, но через час сотрудник наземной службы охраны еще раз сообщил о дроне. Всего в результате происшествий были отменены или перенаправлены 27 рейсов.

Министерство транспорта в Японии поручило принять срочные меры, чтобы предотвратить подобные ситуации. Аэропорт планирует закупить сенсорную систему для выявления беспилотников на своей территории.

В сентябре стало известно, что cиловикам в России могут разрешить сбивать беспилотные летательные аппараты над аэропортами и в местах скопления людей (iz.ru)