Аэропорт в Триполи возобновил работу

Международный аэропорт Митига в Триполи снова открыт для полетов, сообщила администрация воздушной гавани на странице в Facebook. В аэропорту уже приземлился самолет авиакомпании Afriqiyah Airways, прилетевший из Стамбула.

Воздушную гавань закрыли ночью 21 апреля после того, как появились сообщения о воздушном ударе по ливийской столице. На подходе к городу шли бои Ливийской национальной армии (ЛНА) и сил правительства национального согласия (ПНС), сообщает kommersant.ru.

4 апреля ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара выдвинулась в сторону Триполи. Военные заняли несколько районов на юго-западе города. В ходе боев в Ливии погибло уже более 200 человек. Прокуратура страны выдала ордер на арест командующего ЛНА.