Аэропорт Шереметьево закрыт

Аэропорт Шереметьево закрыт для взлета и посадки самолетов из-за инцидента с пассажирским SSJ 100. Об этом сообщает ТАСС.

«Это произошло из-за ЧП с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», — сообщил представитель источник в правоохранительных органах.

Сообщается также , что аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов после пожара на борту пассажирского самолета в Шереметьево.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.