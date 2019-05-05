Аэропорт Шереметьево закрыт

Аэропорт Шереметьево закрыт для взлета и посадки самолетов из-за инцидента с пассажирским SSJ 100. Об этом сообщает ТАСС.

«Это произошло из-за ЧП с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», — сообщил представитель источник в правоохранительных органах.

Сообщается также , что аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов после пожара на борту пассажирского самолета в Шереметьево.

5 мая самолет, вылетевший в Мурманск, был вынужден совершить аварийную посадку и загорелся. Есть данные о погибших.

| 2019-05-05T22:27:40+00:00 6 мая 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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